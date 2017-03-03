بعد الخسارة من المقاصة.. شرط وحيد من مرتضى منصور لعدم الانسحاب من الدوري

مرتضى منصور يفتح النار على التحكيم المصري

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على التحكيم المصري بشكل عام وجهاد جريشة بشكل خاص على هامش مباراة الزمالك اليوم مع مصر المقاصة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات إذاعية أن المباراة شهدت خطأ تحكيمي فادح لا يمكن تجاهله.

وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك تعرض لظلم كبير في المباراة بتجاهل الحكم جهاد جريشة احتساب ركلة جزاء صحيحة مليون بالمائة “على حد قوله” في المباراة.

وهدد مرتضى منصور على الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز في حالة عدم إعادة المباراة مجددًا بينه وبين المقاصة.

يذكر أن الزمالك كان قد خسر من فريق المقاصة اليوم بهدف دون رد سجله حسين الشحات في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري الممتاز.