الراحة ممنوعة في الزمالك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استأنف فريقه للتدريبات غدا وعدم منح اللاعبين راحة عقب خوضهم مباراة مصر المقاصة اليوم.

وسقط الزمالك بهدف نظيف أمام مضيفه مصر المقاصة أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 19 من الشوط الأول للمباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر خلمي استأنف فريقه للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري.

وسيؤدي اللاعبين الذين شاركوا في المباراة مرانا استشفائيا ، بينما سيؤدي المستبعدين مرانا عاديا.