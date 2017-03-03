صور.. جنش يحطم زجاج مدخل ملعب السويس بعد الخسارة من المقاصة

جنش يحطم زجاج غرفة خلع ملابس الزمالك

قام محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتحطيم زجاج غرف خلع ملابس فريقه عقب خسارته أمام مصر المقاصة بهدف نظيف.

وخسر الزمالك أمام مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الشوط الأول من المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتا.

وعقب نهاية المباراة توجه جنش إلى غرفة خلع الملابس وحطم الزجاج الخاص بباب الغرفة في إشارة منه على الغضب الذي يجتاحه بعد الخسارة.

وتعاهد إسماعيل يوسف بإصلاح ما أتلفه اللاعب وذللك بعدما تواصل مع المسئولين على الملعب.