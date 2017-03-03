محمد حلمي يعلق على خسارة الزمالك أمام مصر المقاصة

حلمي: حزين للخسارة ولمستوى التحكيم وتحت أمر الزمالك

أبدى محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حزنه الشديد عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام مصر المقاصة بهدف نظيف.

وخسر الزمالط بهدف نظيف أمام مصر المقاصة بهدف حسين الشحات والمؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي أول تصريح لحلمي عقب خسارة فريقه قال “حزين على المستوى الذي وصل عليه التحكيم في مصر ، ففي مباراة اليوم جريشة حرمنا من ركلة جزاء صحيحة كانت كفيلة بتغيير الأمر”.

وأضاف “لماذا فعل جريشة هذا الأمر وحرمنا من حقنا ، ولكن الحمد لله على كل شئ وهذه هي كرة القدم”.

وأتم جديثه “أنا تحت أمر نادي الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل ، ومجلس الإدارة هو صاحب القرار فنحن أبناء النادي ونخدمه من أي مكان”.