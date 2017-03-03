أول تعليق من أحمد الشيخ عقب فوز مصر المقاصة على الزمالك

الشيخ: الفوز على دفعة معنوية قوية

أعرب أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك بهدف نظيف وانفراده بالمركز الثاني.

وحقق مصر المقاصة فوزا هاما على الزمالك بهدف نظيف عن طريق لاعبه حسين الشحات في مباراة مؤحلة من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النيل للرياضة” قال الشيخ “الحمد لله على هذا الفوز الصعب ، والذي تحقق على فريق بحجم الزمالك”.

وأضاف “شاركت في المباراة وأنا مصاب ، والحمد لله على الفوز الذي سيمنحنا دفعة معنوية قوية فيما هو قادم”.

وأتم حديثه “فريقنا يسعى للفوز في جميع مبارياته من أجل التواجد ضمن كبار الدوري الممتاز”.