ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر المقاصة والزمالك في الدوري المصري

مصر المقاصة يهزم الزمالك بهدف نظيف

حقق مصر المقاصة فوزا هاما على ضيفه الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “الجيش” بالسويس والمؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقان حيث حاول كل فريق أخذا الأسبقية من خلال إحراز هدف مبكر ، وبالفعل نجح مصر المقاصة في إحراز الهدف الأول عن طريق حسين الشحات من تصويبة قوية في الدقيقة 19 ، لتمر الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد وينتهي بتقدم مصر المقاصة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول أبناء محمد حلمي إدراك التعادل والعودة للمباراة في أكثر من مرة لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح ، كما كان لحكم المباراة جهاد جريشة دورا كبيرا في خروج المباراة بفوز مصر المقاصة وذلك بعدما حرم الفريق الأبيض من ركلة جزاء صحيحة 100% نتيجة إخراج أحمد سامي مدافع المقاصة بيده في الدقيقة 65.

وحاول الزمالك جاهدا إدارك التعادل لكن مهاجميه اصطدموا بحارس قوي وخط دفاع متماسك للفريق الفيومي لتنتهي المباراة بفوز مصر المقاصة بهدف دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع مصر المقاصة رصيده إلى 45 نقطة منفردا بالمركز الثاني ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز الثالث.

