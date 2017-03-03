الزمالك ينسحب من مواجهته أمام مصر المقاصة بأوامر مرتضى منصور

الزمالك ينسحب أمام مصر المقاصة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي بانسحاب لاعبيه من مواجهتهم المقامة حاليا أمام مصر المقاصة وذلك بعدما تلقى اتصالا من مرتضى منصور رئيس النادي.

وحرم الحكم الدولي جهاد جريشة الزمالك من ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 64 لصالح الفريق الأبيض بعد لمس أحمد سامي لاعب مصر المقاصة الكرة بيده داخل منقطة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع اعترض لاعبو الزمالك على حكم المباراة نتيجة احستابه كرة لصالح مصر المقاصة ليعترض اللاعبون والجهاز الفني وينسحبوا من المباراة.