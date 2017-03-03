جماهير الزمالك تهاجم محمد حلمي وتطالبه بالرحيل

جماهير الزمالك تثور على محمد حلمي

شنت جماهير الزمالك المتواجدة في مباراة الفريق أمام مصر المقاصة والمقامة حاليا باستاد “الجيش” بالسويس هجوما عنيفا على محمد حلمي المدير الفني للفريق.

وطالبت الجماهير حلمي بالرحيل عن الزمالك موجهه له أصابع الاتهام بأنه السبب فيما وصل إليه حال الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.

ويتأخر الزمالك أمام ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف والذي أحرزه اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الأخيرة بأن مجلس إدارة الزمالك سيقيل حلمي في حالة عدم تحقيق الفريق نتيجة إيجابية أمام مصر المقاصة.