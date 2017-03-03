الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة مصر المقاصة والزمالك

كوبر ومعاونيه يتابعون مباراة مصر المقاصة والزمالك

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر على التواجد في مقصورة ستاد الجيش الجديد بالسويس وذلك لمتابعة مصر المقاصة والزمالك.

ويواجه مصر المقاصة ضيفه الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري الممتاز في المباراة المقامة حاليا على ستاد الجيش الجديد بالسويس.

وانتهى الشوط الأول من هذا اللقاء بتقدم مصر المقاصة بهدف نظيف للاعبه حسين الشحات نتيجة تصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء الزمالك سكنت شباك الحارس محمود جنش.

وحضر أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل والمكون من هيكتور كوبر وأسامة نبيه ومحمود فايز وأحمد ناجي.