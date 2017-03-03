زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار وتأكد غياب رونالدو عن المباراة

19 لاعبا في قائمة ريال مدريد لموادجهة إيبار

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة مضيفه إيبار في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

ولم تشهد قائمة ريال مدريد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث تأكد غيابه عن المباراة مع كلا من فاران وكوينتراو للإصابة بجانب الموقوفين جاريث بيل وموراتا.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :

حراسة المرمى : نافاس – كاسيا – روبن يانيز

خط الدفاع : كارفخال – بيبي – راموس – ناتشو – مارسيلو – دانيلو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسينسيو – إيسكو

خط الهجوم : بنزيمة – فاسكيز – ماريانو.