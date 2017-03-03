إنريكي: مواجهة سليتافيجو معقدة وصعبة

شدد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة على صعوبة مواجهة فريقه غدا أمام سليتافيجو في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة قائلا “ستكون مباراة صعبة ، يحبون الدفاع بطريقة رجل لرجل والمراقبة اللصيقة وهم فريق يقدم جيدا بالليجا حاليا”.

وأضاف “يجب أن نلعب جيدا لنفوز على سيلتافيجو لأنهم فريق معقد جدا الفوز عليه يتطلب بذل المزيد من الجهد طوال الـ90 دقيقة”.

وعن قرار رحيله عن برشلونة وإمكانية تأثيره على الفريق قال “لا مازلنا نركز على أهدافنا وسنستمر بفعل ذلك حتى أخر الموسم”.

وأتم حديثه أحتاج للاببتعاد والاسترخاء ، بعض الأشخاص يستطيعو الإستمرار بوظيفتهم لسنوات طويلة والاستمتاع”.