ماذا قال زيدان عن مواجهة إيبار غداً في الليجا؟

زيدان: مواجهة إيبار لن تكون سهلة وعلى اللاعبين تقديم مباراة كبيرة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه غدا أمام مضيفه إيبار في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يعقد قبل المباراة قال زيدان “أمام إيبار علينا أن نلعب جيداً ، لن تكون مباراة سهلة ابداً ، تحدثنا مع اللاعبين وأخبرناهم بأهمية المباراة”.

وأضاف “ما أريده من اللاعبين غداً هو تقديم مباراة كبيرة لمدة 90 دقيقة كاملة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وتابع “علينا أن نواصل عملنا الذي بدأنا به ، في هذه اللحظات لسنا سعداء بما نقدمه ، لكننا مؤمنون بأنفسنا”.

وأتم حديثه ” نعتمد على أنفسنا لتحقيق الليجا ، لن ننظر ابداً في اختلاق الأعذار ، سنحقق اللقب إذا واصلنا القتال حتى النهاية”.