ثنائي الأهلي يقودان هجوم المقاصة أمام الزمالك في الدوري

الشيخ يقود المقاصة أمام الزمالك

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي مصر المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك اليوم.

ويصطدم فريق مصر المقاصة اليوم الجمعة مع غريمه الزمالك على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وشهدت التشكيلة الأساسية وجود ثنائي الأهلي المعارين إلى المقاصة وهما أحمد الشيخ والغاني جون أنطوي.

ويطمع المقاصة في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط للمحافظة على وصافة الدوري في الوقت الذي يطمع الزمالك هو الآخر الفوز من أجل القفز على الوصافة أيضًا.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد مودي وأحمد سامي وأحمد محسن وحسين الشحات

خط الوسط: هشام محمد وأحمد داودا وإيريك تراوري وأحمد الشيخ

خط الهجوم: باولن فوافي وجون أنطوي.