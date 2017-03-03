أخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يكشف عن التشكيل الرسمي للزمالك أمام المقاصة

مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام المقاصة

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي المدير الفني للفريق عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته اليوم أمام مصر المقاصة.

ويلتقي الزمالك اليوم مع مصر المقاصة على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

وشهدت التشكيلة مفاجآت حيث قرر حلمي الدفع بمحمود جنش في حراسة المرمى وباسم مرسي وستانلي في المقدمة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أسامه إبراهيم، علي جبر، إسلام جمال، حسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، معروف يوسف، أيمن حفني، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: باسم مرسي – ستانلي أوهاويتشي.

وجاء علي مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد الشناوي و شوقي السعيد وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وحسام باولو.