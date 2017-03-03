بالصورة.. حقيقة القبض على جنش قبل مباراة الزمالك والمقاصة

هل تم القبض على حارس مرمى الزمالك؟

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وجاء الأمر بعدما انتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة للاعب وهو يركب إحدى سيارات الشرطة.

وانقسمت الأمور بين الجماهير حيث اعتقدت الفئة الكبيرة أن اللاعب تم إلقاء القبض عليه لأي سبب وأنه في مأزق كبير.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن كل ما تردد حول إلقاء القبض على اللاعب غير صحيح ولا أساس له من الصحة وأنها مجرد توقعات.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب نشر الصورة كنوع من أنواع مداعبته مع الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه الذي حرص على التقاط الصورة في سيارة الشرطة.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق المقاصة بعد قليل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة الدوري الممتاز.