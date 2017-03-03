صدمة.. رياض محرز يهدد انتقال تريزيجيه لليفربول

ليفربول يخطط لخطف رياض محرز من ليستر سيتي

فجرت عدة تقارير صحفية إنجليزية تؤكد دخول اللاعب الجزائري رياض محرز لاعب وسط فريق ليستر سيتي الإنجليزي حامل لقب الدوري في حسابات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

وأشارت التقارير إلى أن كلوب يتمنى أن تنجح مفاوضاته مع رياض محرز ويضم اللاعب لصفوف فريق ليفربول في مطلع الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن أيام محرز في ليستر سيتي باتت معدودة خاصة في ظل رغبة إدارة ليستر في تخفيض أجور اللاعبين فضلًا عن أن اللاعب كان يرغب في الرحيل عن الفريق في بداية الموسم الجاري إلا أن الإدارة أقنعته في البقاء بالفريق.

ويطمع مسئولو فريق ليفربول في استغلال الفرصة لخطف توقيع اللاعب وإقناع إدارة ليستر سيتي بالتخلي عن جهوده.

صفقة تريزيجيه في مهب الريح بسبب محرز

وفي حالة نجاح فريق ليفربول في التعاقد مع رياض محرز” أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ” قد تؤثر الصفقة على إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أندرلخت البلجيكي والمعار لصفوف موسكرون في الانتقالات الصيفية.

ويعاني فريق ليفربول من أزمة مالية كبيرة قد تجعله يفشل في الجمع بين الصفقتين والتي سيفضل فيها كلوب رياض محرز بشكل كبير خاصة وأنه تأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي.

وشهدت الفترة الأخيرة دخول تريزيجيه في الحسابات لكلوب من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد تألقه في بطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت بالجابون والتي حصل المنتخب خلالها على الميدالية الفضية.