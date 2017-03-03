بيدفيست يستخدم نفس سلاح الأهلي قبل مباراتهما بدوري أبطال إفريقيا

سفارة جنوب إفريقيا تتجسس على الأهلي قبل مباراته أمام بيدفيست

بدأ فريق بيدفيست الجنوب إفريقي في الاستعداد لمباراته الهامة أمام نظيره الأهلي المصري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستخدم بيدفيست نفس السلاح الذي استخدمه الأهلي خلال الفترة الأخيرة من أجل دراسة الأهلي جيدًا قبل مباراتهما معًا.

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة من جانب الجهاز الفني ومسئولي فريق بيدفيست مع سفارة جنوب إفريقيا التي تتواجد في مصر.

وطلب الفريق الجنوب إفريقي تقرير مفصل عن ملعب السلام الذي سيستضيف مباراة الأهلي وبيدفيست في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وتلقى الأهلي خلال الساعات الأخيرة خطاب من سفارة جنوب إفريقيا تطلب فيه معاينة ملعب السلام الذي سيستضيف مباراتهما سويًا.

وقرر مسئولو الأهلي إرسال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي لملعب السلام برفقة وفد من مسئولي السفارة يوم الثلاثاء المقبل لتفقده قبل وصول فريق بيدفيست للقاهرة.

وكان الأهلي قد سبق وأن طلب من مسئولي السفارة المصرية بجنوب إفريقيا إرسال تقرير كامل عن فريق بيدفيست وتسجيل له عدة مباريات وإرسالها للقاهرة وهو ما حدث بالفعل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيدفيست يوم 11 مارس الجاري على ملعب السلام ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.