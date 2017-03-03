الأهلي يحدد موعد سفره إلى جنوب أفريقيا لملاقاة بيدفيست

الأهلي يعلن عن موعد سفره إلى جنوب أفريقيا

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي موعد سفره إلى جنوب أفريقيا لملاقاة فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم 11 مارس الجاري في استاد السلام بمباراة الذهاب، قبل أن يخوض لقاء العودة في جنوب أفريقيا.

وقرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي سفر الفريق يوم 16 مارس الجاري من أجل خوض لقاء العودة المقرر له يوم 19 مارس.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يومي 11 و19 مارس في ذهاب وإياب دوري الأبطال الأفريقي، من أجل التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

ويعد دور الـ16 من دوري أبطال افريقيا هو دور المجموعات بالبطولة، وذلك بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على نظام المسابقة.

ومن المقرر أن يدخل الاهلي في معسكر مغلق يوم الأربعاء القادم في السلام استعداداً للقاء الذهاب أمام بطل جنوب أفريقيا.