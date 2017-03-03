البدري: بيدفيست أول خطواتنا لكأس العالم للأندية

البدري: بيدفيست لا يختلف عن أندية جنوب افريقيا

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على صعوبة المباراة التي ستجمعه مع بيدفيست الجنوب افريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم 11 مارس الجاري في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.

وشدد البدري على أن بيدفيست لا يختلف كثيراً عن أندية جنوب أفريقيا من ناحية الإلتزام والانضباط التكتيكي داخل الملعب في المباريات.

وأوضح البدري أنه شاهد عدد من مباريات بيدفيست في الفترة الأخيرة، مؤكداً على أن الفريق يمتلك عدد من اللاعبين المميزين الذين يشكلون فريقاً قوياً.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن بيدفيست سيكون الخطوة الاولى للأهلي من أجل الفوز بدوري أبطال أفريقيا والعودة للمشاركة في كأس العالم للاندية.