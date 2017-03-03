الأهلي يستعد لبيدفيست بمعسكر مغلق

البدري يدخل لاعبي الأهلي في معسكراً استعداداً لبيدفيست

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، دخول الفريق في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة استعداداً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم 11 مارس الجاري في استاد السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

ويرغب البدري في وضع لاعبيه في حالة من التركيز الشديد استعداداً للمباراة الأفريقية، وهو ما آدى لقرار الدخول في المعسكر.

وسيدخل الاهلي معسكره في أحد فنادق مدينة السلام والقريب من ملعب المباراة التي ستقام في دوري ابطال أفريقيا.

وسينطلق معسكر الأهلي يوم الأربعاء القادم، بعد أن يستكمل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش خلال الأيام المقبلة بصورة طبيعية.