الإصابة تبعد مؤمن زكريا عن مران الأهلي

مؤمن زكريا يغيب عن مران الأهلي بسبب الإصابة

غاب اللاعب مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي عن تدريب فريقه صباح اليوم الجمعة في إطار الاستعداد لمواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي على أن غياب مؤمن زكريا عن المران جاء بسبب إصابته بإلتهاب في الحلق خلال الساعات الماضية.

وفضل الجهاز الفني للنادي الأهلي إراحة اللاعب من التدريبات التي أقيمت صباح الجمعة استعداداً لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ديروط في مباراة ودية على استاد السلام يوم الأحد القادم في ختام استعداده لملاقاة بطل جنوب أفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم 11 مارس الجاري في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.