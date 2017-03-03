رئيس اللجنة الفنية في الأهلي يعلن موقفه من إسلام الفار

علاء ميهوب: لم اقتنع بالفار ولم يقدم ما يشفع له بالعودة

تحدث علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي عن اللاعب إسلام الفار المعار إلى صفوف أسوان خلال فترة الموسم الجاري.

وكان الاهلي قد تعاقد مع الفار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يعيره على الفور إلى صفوف أسوان بعدها بأيام قليلة.

وشدد ميهوب على أن إسلام الفار لم يقدم ما يشفع له بالعودة إلى النادي الأهلي من جديد، مؤكداً على ضرورة استغلاله لفترة إعارته الحالية.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية في الأهلي أن إسلام الفار لم يقدم المستوى المقنع بالنسبة له مع أسوان حتى الآن، مشدداً على ضرورة بذل أقصى ما لديه من جهد.

واختتم علاء ميهوب حديثه بالتأكيد على ان الفار يتمتع بإمكانيات فنية عالية يجب إظهارها خلال الأسابيع المقبلة من الدوري من اجل العودة للأهلي.