تدريب خاص على ركلات الجزاء في الأهلي

البدري يدرب لاعبي الأهلي على ركلات الجزاء

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وجاء قرار البدري في ظل إهدار لاعبي الأهلي لعدد من ركلات الترجيح خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها في مواجهة الداخلية الأخيرة.

ونجح الأهلي في الفوز على الداخلية بهدفين لواحد في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، حيث أهدر عمرو السولية ركلة جزاء خلال المواجهة.

واستئنف لاعبو الاهلي تدريباتهم من جديد صباح اليوم الجمعة بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس عقب الانتهاء من مواجهة الداخلية.

ويستعد الأهلي حالياً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقيا يوم 11 مارس الجاري في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.