مدافع الداخلية يكشف موقف أجايي من ركلة جزاء الأهلي

مدافع الداخلية: أجايي رفض الركلة والحكم لم يستجب

أكد اللاعب محمود السيد مدافع نادي الداخلية على رفض اللاعب جونيور أجايي مهاجم الأهلي لاحتساب ركلة الجزاء في المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

وكان الاهلي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب الداخلية بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وشدد السيد على أن أجايي طالب حكم المباراة بعدم احتساب ركلة الجزاء التي جاءت للاهلي في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف مدافع الداخلية بأن الكرة لم ترتطم بيده خلال اللقاء، مشدداً على أنه تصدى لها بوجهه قبل أن يحتسب الحكم ركلة الجزاء.

واختتم محمود السيد حديثه بالتأكيد على أنه رغم طلب أجايي بعدم احتساب الركلة، إلا أن حكم اللقاء أصر على إتخاذ قرار بشأن اللعبة واحتسابها.