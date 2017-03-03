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الإعلان عن حكم مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري

كتب احمد عبد الله
- 3 مارس، 2017 10:34 ص
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بث مباشر .. يلا شوت مبارة الزمالك والوداد المغربى اليوم الجمعة 16-9-2016 في دورى ابطال افريقيابث مباشر .. يلا شوت مبارة الزمالك والوداد المغربى اليوم الجمعة 16-9-2016 في دورى ابطال افريقيا

جهاد جريشة يدير مباراة الزمالك ومصر المقاصة

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة للحكم الدولي جهاد جريشة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن طاقم تحكيم المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب أستاد الجيش في مدينة السويس.

وسيلتقي الزمالك مع مصر المقاصة مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يعاون جريشة في المباراة كلاً من أيمن دجيش وتحسين ابو السادات، إلى جانب محمود ناجي الحكم الرابع.

ويدخل الزمالك المباراة متواجداً في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين خلف مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.

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