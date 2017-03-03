حارس الأهلي يعود للتدريبات بعد شفاءه من الإصابة

مسعد عوض ينتظم في تدريبات الأهلي من جديد

عاد اللاعب مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه من جديد بعد شفاءه من الإصابة بنزلة برد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان مسعد عوض قد تعرض للإصابة بنزلة برد وارتفاع في درجات الحرارة مما أدى إلى غيابه عن تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية.

وتواجد مسعد عوض في تدريب الأهلي صباح اليوم الجمعة، حيث شارك في المران بصورة طبيعية بعدما انتهت فترة الراحة التي حصل عليها جميع اللاعبين.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس بعد الفوز على الداخلية في مسابقة كأس مصر.

وخاض لاعبو الاهلي تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي، وذلك منعاً لتعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي حالياً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي يوم 11 مارس القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.