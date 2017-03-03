محمد حلمي يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة مصر المقاصة

استقر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في المباراة التي ستجمع بمصر المقاصة مساء اليوم الجمعة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة في استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وقرر حلمي إعادة أحمد الشناوي لحراسة مرمى الزمالك خلال المباراة، في الوقت الذي سيتواجد فيه أيمن حفني في مركز صناعة اللعب.

ويفاضل حلمي بين حسام سلامة “باولو” وباسم مرسي من أجل الدفع بأحدهما في المباراة، إلا أن الاتجاه الأقرب هو الدفع بالثاني في اللقاء.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين خلف المقاصة صاحب المركز الثاني بالترتيب.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامه إبراهيم، علي جبر، إسلام جمال، حسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، معروف يوسف، أيمن حفني، مصطفى فتحي، ستانلي أوهاويتشي.

خط الهجوم: باسم مرسي.