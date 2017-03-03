رئيس برشلونة يكشف كواليس رحيل إنريكي المفاجئ

كشف رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، عن كواليس إعلان لويس إنريكي، المدير الفني للفريق عن رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

وقال بارتوميو، خلال تصريحات صحفية: “هو أفضل مدرب ولكن لن يستمر في منصبه في العام المقبل، نحن سعداء لما قام به، ولازال أمامنا المنافسة على البطولات الثالثة التي نشارك بها، ويجب علينا تقبل قراره وندعمه حتى ينتهي الموسم بأفضل شكل ممكن”.

وتابع: “لقد لمح لنا خلال الصيف الماضي بأنه لا يفضل أن يستمر في قيادة الفريق، وقبل بضعة أيام قال إنه أتخذ القرار، حاولنا أن نجد الوقت المناسب للإعلان عن قراره، ووجدناه أن الوقت قد آن”.

وأضاف: “لدينا الليغا وسنقاتل أمام باريس سان جيرمان، وفي نهائي الكأس لدينا الكثير من العمل خلال الثلاثة أشهر الثلاثة القادمة”.

واستكمل: “لقد ألتقيت الفريق بعد مباراة الأمس، وأخبرة اللاعبين بأن إنريكي لن يستمر، وتأثر اللاعبين بهذا الخبر، فهو مدرب كبير، ولكنه وعد بأنه سيحافظ على دافعية اللاعبين للمنافسة على الألقاب التي يشترك بها الفريق”.