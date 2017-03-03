الليلة – الزمالك والمقاصة في قمة الصراع على الوصافة

في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش بالسويس، يستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام مصر للمقاصة في إطار مباراة مؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة وفي جعبته 40 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق نقطتين عن “الوصيف” مصر للمقاصة، وبـ12 نقطة عن “المتصدر” الأهلي.

قمة جديدة تنضم للدوري المصري، حيث ظهر المقاصة بشكل ملفت للانتباه خلال الموسم الحالي، إذ نجح في الفوز خلال 13 مباراة من أصل 19، فيما خسر ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهما، محتلًا بهما المركز الثاني.

“نحقق الفوز لكن دون أداء جيد.. وهذا أمر غريب على الزمالك”. كان هذا تصريح لمرتضى منصور رئيس الزمالك بعد تراجع أداء فريقه في الفترة السابقة.

الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش والنصر للتعدين في الدوري، والأوليمبي السكندري وحرس الحدود في كأس مصر، لكن دون أداء جيد وممتع للجماهير البيضاء – بحسب ما قاله رئيس القلعة البيضاء.

أما المقاصة بقيادة المدرب إيهاب جلال يأمل في الفوز بالمباراة الوحيدة المؤجلة له والتقدم أكثر نحو المقدمة وتوسيع الفارق مع الزمالك لـ5 نقاط، وبالتالي يضمن الاستمرار في المركز الثاني إذا استمر في الانتصارات حتى لو فاز الزمالك بالمباراة المؤجلة الثانية له ضد الطلائع.

ولم يحقق إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الفوز في أخر 3 لقاءات مع فريقه، إذ خسر أمام سموحة وتعادل مع طنطا وإنبي.

مباراة اليوم تحمل إثارة في نفسها بعد تصريح جلال الأخير، بإحتمالية رحيله عقب مواجهة الزمالك إذا لم يحقق نتيجة إيجابية؛ لأنه لا يدرب الفريق الفيومي للحصول على الأموال فقط، بل يريد تحقيق الإنجازات لفريقه.