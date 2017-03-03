غّرد المهاجم الإسباني، فيرناندو توريس، لاعب أتليتكو مدريد، عبر حسابه الشخصي؛ عقب الحادثة التي لحقت به خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وتلقى توريس ضربة قوية في الرأس ليسقط دون حركة مع تدخل سريع من الأطباء وسط حالة من البكاء والحزن للاعبين.

وقال توريس عبر تويتر: “شكرًا جزيلًا للجميع لقلقكم علي ورسائل تشجيعكم لي، الأمر كان بسبب الخوف فقط، آمل في العودة سريعًا جدًا”.

ومن المقرر أن يقضي توريس الليلة في المستشفى تحت المراقبة لحين إجراء فحوصات طبيبة أخرى”.