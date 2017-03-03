يبدو أن مواجهة الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لن تمر مرور الكرام، كما كان يحدث في السنوات السابقة.

الأهلي سيواجه فريق بيدفيست يوم الجمعة المقبل الموافق 11 مارس بملعب السلام، في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه الذي سيواجه فيه فريق الأهلي نظيره بيدفيست، حيث لم يتلقِ تاريخيًا كلا الفريقين في أي مناسبة رسمية أو ودية.

ويبدو أن فريق بيدفيست، يملك من العناصر الهجومية ما يؤهله ليصبح منافس صعب على المارد الأحمر صاحب أكبر عدد مشاركات في البطولة الأولى أفريقيًا، وصاحب العدد الأكبر في حصد اللقب الأفريقي برصيد 8 بطولات.

بيدفيست لا يملك ثنائي هجومي مميز فحسب، بل أن وسط ملعبه يحتوى على عدد من اللاعبين القادرين على صناعة اللعب والاختراق من العمق مع اللعب لى أطراف الملعب بشكل قد يورهق دفاعات الأهلي خاصًة في الجانب الأيسر للمارد الأحمر سواء كان من المقرر مشاركة علي معلول أم حسين السيد.

بيدفيست يحمل في طياته الكثير من الأماني لإقصاء الأهلي في أحد أكبر المفاجآت إذ حدثت، وذلك بسبب المدير الفني للفريق جيفين هانت، والذي لا يخشى أي منافس – بحسب تصريحاته – في وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

نادي بيدفيست ويتس كان قد حصل على بطولة كأس جنوب أفريقيا مرتين في نسخة 1978 ونسخة 2009–10.

منافس الأهلي يلعب دائمًا بطريقة 4-4-2، بالاعتماد على رباعي دفاعي مع ثنائي وسط مدافع وجناحين، إلى جانب مهاجمين صريحين، وهو ما يرجح كفتهم الهجومية على عكس الأهلي الذي دائمًا وأبدًا يلعب بطريقة 4-2-3-1.

قوة الفريق الجنوب أفريقي تكمن في قدرة جميع اللاعبين دون استثناء على تسجيل الأهداف وصناعتها، في مقابل امتلاكه إلى واحد من أضعف دفاعات فرق البطولة، إذ تلقى الفريق 15 هدف حتى الآن خلال 17 مباراة، في مقابل 30 هدف سجلهم عن طريق لاعبي الفريق.

أما عن تشكيل بيدفيست، فغالبًا مع يرتكز جيفين هانت، المدير الفني للفريق على هذه المجموعة من اللاعبين خلال مبارياته المختلفة.

ويستعرض لكم “أخبار الأهلي” التشكيل الأقرب للفريق الجنوب أفريقي والذي سيواجه به الأهلي يوم الجمعة 11 مارس المقبل.

حراسة المرمى: دارين كيت.

خط الدفاع: نظير آلي – بوهلي مكاوانزي – ثولاني هلاتشوايو – سيفسو هلانتي.

خط الوسط: جرانوالد سكوت – تابانج موناري – دايني كلاتي – دومينجيز.

خط الهجوم: جيمس كين – جبادينيو مهانجو