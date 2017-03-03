تقرير..الأهلي يستعيد جواهره المفقودة

مروان محسن يمنح الأهلي فرصة استعادة نجومه

رغم أن إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حملت خبراً صادماً للمارد الأحمر، إلا أن الأيام أثبتت عكس ذلك .

وبدأ النادي الأهلي في استعادة جواهره المفقودة في خط الهجوم، بتألق الغزال عمرو جمال والقناص عماد متعب في مباريات الأحمر الماضية .

الغزال والقناص يستعيدان توهجهما مع المارد الأحمر

وبدأ عمرو جمال غزال النادي الأهلي في استعادة جزء من مستواه السابق، والذي كان يقدمه مع الفريق قبل إصابة الرباط الصليبي .

وبات غزال القلعة الحمراء لاعباً أساسياً في تشكيلة حسام البدري المدير الفني للاحمر، والذي يعتمد عليه لقيادة هجوم الأحمر في ظل تألقه في المباريات الأخيرة .

وأحرز عمرو جمال اهداف مؤثرة للمارد الأحمر في الفترة الأحمر، حيث سجل ثنائية في مباراة الأولمنيوم بدور الـ32 بكأس مصر في مباراة السداسية التي حققها الأحمر، وهدف الفوز للأحمر في وادي دجلة، إضافة لهدفه بالأمس في ثنائية الفوز على الداخلية بكأس مصر .

أما، القناص عماد متعب، فكان ظهوره في مباراة الأولمنيوم بدور الـ32 بكأس مصر فاتحة خير عليه هذا الموسم، حيث أحرز هاتريك من سداسية الأحمر .

وعقب ثلاثية متعب في الأولمنيوم، غاب اللاعب عن الأنظار من جديد، حتى حان موعد الدفع به في مباراة المقاولون العرب بالجولة الـ19 بالدوري، وبعد ثواني من نزوله نجح في فك شفرة دفاعات الذئاب من أول لمسة ، حيث أحرز هدف التقدم للاهلي، ليتبعه مؤمن زكريا بالهدف الثاني.

وعقب هدفه في المقاولون وتألق اللاعب، منح حسام البدري الضوء الأخضر لتجديد عقد القناص مع القلعة الحمراء، ليستمر في قلعة الجزيرة .

وبات متعب ضمن الخطط الأساسية لربان سفينة النادي الأهلي حسام البدري، بعدما كان دائم الإستبعاد من القائمة الحمراء .

وأخيراً، برز الكابيتانو حسام غالي بشدة في مباراة الأهلي الماضية أمام الداخلية بدور الـ16 بكأس مصر، حيث استعاد اللاعب قدراته الخارقة في خط الوسط، ما بين مجهود بدني رائع وتمريرات صحيحة وتمركز دفاعي وهجومي ممتاز، توجه بهدف صاروخي في مرمى الفريق العسكري.

فهل تثبت الأيام والمباريات المقبلة أن الأهلي استعاد بالفعل جواهره المفقودة هذا الموسم .