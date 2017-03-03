بالفيديو والصور..إصابة مرعبة لـ«توريس» في مباراة لاكورونيا بالدوري الإسباني

توريس يتعرض لإصابة قوية في مباراة أتليتكو مدريد وديبورتيفو لاكورنيا

تعرض المهاجم الإسباني فرناندو توريس، نجم فريق أتلتيكو مدريد، لإصابة مرعبة ، خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا، في مباراة الجولة الـ25 من الليجا.

وسقط توريس، على أرضية الملعب بعد تعرضه لضربة قوية من لاعب لاكورونيا بيرجانتينيوس، سقط على إثرها مغمى عليه، ليندفع نحوه زملائه للإطمئنان .

توريس كاد يفقد حياته على أرضية الملعب

وكاد اللاعب الإسباني يبل لسانه لولا تدخل زملائه والجهاز الطبي لفريق أتليتكو مدريد والذين أنقذوا حياة اللاعب على أرضية الملعب .

ونقلت سيارة الإسعاف، اللاعب إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، حيث أكد نادي أتليتكو مدريد أن اللاعب يعاني من إرتجاج في المخ وسيخضع للملاحظة لمدة 24 ساعة .