204 مليون جنيه أرباح الأهلي في الميزانية الجديدة

مجلس طاهر يواصل نجاحه المالي في الأهلي

يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، رده على جميع معارضيه بأرقامه القياسية التي يحققها في القلعة الحمراء والأرباح المالية الضخمة التي حققها المجلس .

وحقق مجلس إدارة محمود طاهر أرباح كبيرة في الميزانية الجديدة بلغت 204 مليون جنيه والتي سيتم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي المقررة يومي 16 و 17 مارس الجاري .

تعويم الجنيه يزيد أرباح الأهلي

ويرجع سر جني النادي الأهلي لتلك الأرباح إلى فرق العملة بعد عملية تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، حيث حصل النادي على مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية من وراء بيع الثلاثي إيفونا ورمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه .

جدير بالذكر أن ميزانية النادي الأهلي الجديدة ستتخطى المليار جنيه، حيث سيتم عرضها على الجمعية العمومية هذا الشهر .