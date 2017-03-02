خناقة في منتخب الشباب بطلها رئيس البعثة والمدير الفني

الإنقسام يسيطر على بعثة منتخب الشباب في زامبيا

ازدادت متاعب منتخب مصرللشباب المتواجد في زامبيا لخوض غمار مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، بعد تعقد موقف المنتخب عقب تعادله في أول جولتين أمام مالي وغينيا .

ودخل أحمد مجاهد رئيس بعثة المنتخب في مشادة عنيفة مع معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الفراعنة بسبب علاء شاكر مخطط احمال المنتخب .

مشادة عنيفة بين أحمد مجاهد ومعتمد جمال في زامبيا

واشتد الخلاف بين احمد مجاهد ومعتد جمال، حيث اتهم رئيس البعثة المدير الفني بالتسبب في ضعف الحالة البدنية للاعبين بسبب إصراره على تعيين علاء شاكر بمنصب مخطط الأحمال، رغم غيابه عن معسكرات إعداد لاعبي المنتخب، واكتفى بالسفر فقط مع المنتخب لزامبيا .

واتهم مجاهد، المدير الفني بالتسبب في ضعف الحالة البدنية للاعبين في البطولة الأفريقية، بسبب مدرب الأحمال، مما أشعل حالة من الإنقسام في صفوف الفراعنة .

وكان منتخب الشباب قد سقط في فخ التعادل في أول جولتين بالبطولة الأفريقية أمام منتخبي مالي وغينيا، حيث تعادل سلبياً في المباراة الأولى، وبهدف لمثله في المباراة الثانية .