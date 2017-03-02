الأهلي يواجه ديروط ودياً الأحد المقبل

الأهلي يستقر على مواجهة ديروط ودياً

حدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق الذي سيواجه في المباراة الودية التي سيخضوها الأحمر استعداداً لمباراته أمام بيدفيست بطل جنوب أفريقيا .

وكان البدري قد طلب خوض الأهلي مباراة ودية يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة بطل جنوب أفريقيا .

الأهلي يستعد لبطل جنوب أفريقيا بمواجهة ديروط ودياً

ويواجه النادي الأهلي نظيره فريق ديروط يوم الأحد المقبل في مباراة ودية، سيسعى خلالها البدري لتجهيز اللاعبين البدلاء لمباراة بيدفيست .

ويستأنف المارد الأحمر تدريباته غداً الجمعة استعداداً لمباراة بيدفيست بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين لـ24 ساعة بعد مباراة الداخلية بكأس مصر التي فاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف بالأمس .

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيدفيست بطل جنوب أفريقيا يوم 11 مارس الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .