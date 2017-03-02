مروان محسن يبدأ رحلة التعافي من الصليبي ببرنامج علاجي لـ3 أشهر

مروان محسن يعود للقاهرة الأحد المقبل

يعود المهاجم الدولي مروان محسن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة يوم الاحد المقبل، بعد إجراؤه جراحة الرباط الصليبي على يد الجراح الشهير ماير .

وينتظر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي وصول مروان محسن من ألمانيا ومعه البرنامج العلاجي الذي خصصه له الطبيب الألماني ماير بعد الجراحة .

90 يوم برنامج علاجي لمروان محسن في القاهرة

ويخضع مروان محسن لبرنامج علاجي ما بين علاج طبيعي وتأهيل في فترة تمتد لثلاثة أشهر في القاهرة، ثم يعود اللاعب ، جديد إلى ألمانيا لمتابعة حالته مع الطبيب الألماني .

وكان مروان محسن قد خضع لجراحة الصليبي في ألمانيا يوم الثلاثاء قبل الماضي