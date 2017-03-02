عبد الحفيظ يتحدث عن عروض إحتراف حجازي والتجديد لمتعب وغالي وعودة مروان

الاهلي ينفي عروض إحتراف أحمد حجازي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة تلقي النادي عروض أوروبية من اجل التعاقد مع مدافع الفريق أحمد حجازي في الصيف المقبل .

وكانت عدة أنباء قد تحدث عن وصول عرض من نادي هال سيتي الإنجليزي للتعاقد معه أحمد حجازي نهاية الموسم .

ونفى “عبد الحفيظ” في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي وجود أي عروض إحترافيه لضم حجازي، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة .

سيد عبد الحفيظ: مروان يعود الأحد ولا مشكلة في التجديد لمتعب وغالي

وكشف عبد الحفيظ موعد مروان محسن للقاهرة قائلاً:” مروان محسن سيعود للقاهرة يوم الأحد المقبل، بعد إجراؤه جراحة الصليبي “.

وعن التجديد لمتعب وغالي، قال:” لا توجد أي مشكلة في التجديد لمتعب وغالي، حيث سيتم التجديد خلال الأيام المقبلة “.