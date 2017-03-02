مصدر..المقابل المادي سر تأخير التجديد لغالي ومتعب

الكشف عن سبب تأخير التجديد لمتعب وغالي

كشف مصدر داخل لجنة الكرة بالنادي الأهلي سر تأخير التجديد لثنائي الفريق، عماد متعب وحسام غالي، رغم موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري .

وأكد المصدر أنه تم الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بعقد التجديد لحسام غالي وعماد متعب، باستثناء المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعبين في العقد الجديد .

الراتب السنوي يؤجل التجديد لمتعب وغالي

وأوضح المصدر أن الخلاف حالياً على الراتب السنوي ، حيث طلبا غالي ومتعب زيادة المقابل المالي، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة تقديراً لتاريخ الثنائي .

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، ليعلن النادي بعدها عن الأمر وينهي الجدل الدائر طوال الفترة الماضية حول تجديد عقدي متعب وغالي .