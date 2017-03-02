بالفيديو..مرتضى منصور يفتح النار على رئيس المقاصة

رئيس الزمالك يهاجم محمد عبد السلام

فتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النار على اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة بسبب رفض نقل مباراة الفريقين من السويس .

وأكد “مرتضى” في تصريحات لوسائل الإعلام أن أزمة نادي الزمالك سببها الأساسي هم ابناء القلعة البيضاء والذين يضربون النادي بشكل غير مقبول .

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن النادي قدم طلباً من أجل نقل مباراة المقاصة من السويس للقاهرة، إلا أن محمد عبد السلام رئيس الزمالك المعروف بزملكاويته رفض تماماً وتمسك بإستمرار إقامة اللقاء في السويس .

مرتضى: محمد عبد السلام سبب إنهيار الإقتصاد المصري

وتعجب مرتضى من موافقة محمد عبد السلام على نقل مباراة الأهلي ورفض نقل مباراة الزمالك، متهماً محمد عبد السلام بأنه سبب إنهيار البورصة المصرية .

بأنه سبب إنهيار البورصة المصرية .

وقال مرتضى :” محمد يا عبد السلام، انت معركتي الشخصية في 2017، زي ما خلصت على سما المصري وغيرها، مش هسيبك”.

وأضاف : “محمد عبد السلام عمل ملايين من وراء البورصة ويدعي حب الزمالك وهو أحد أسباب انهيار الاقتصاد المصري”.