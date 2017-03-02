صورة..رسالة خاصة من جاريدو لـ«أبو تريكة»

جاريدو يعزي أبو تريكة في وفاة والده

حرص المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي على تقديم واجب العزاء، لمحمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق في وفاة والده .

وقام “جاريدو” بإرسالة رسالة خاصة لأبو تريكة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عبر خلالها عن حزنه لوفاة والد اللاعب .

جاريدو: حزين لوفاة والد أبو تريكة

وكتب جاريدو قائلاً:” أتمنى التوفيق دائمًا لأبو تريكة، وأقدم له التعازي في وفاة والده، أنا حزين لسماع ذلك ارقد بسلام”.

وكان أبو تريكة قد غاب عن حضور جنازة والده، حيث أقنعته عائلته وأصدقائه بعدم العودة من قطر خوفاً من القبض عليه في المطار .