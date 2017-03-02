اخبار الاهلى

صورة..رسالة خاصة من جاريدو لـ«أبو تريكة»

كتب وليد مجدي
- 2 مارس، 2017 9:01 م
20,240
large-2321476288592716989

جاريدو يعزي أبو تريكة في وفاة والده

حرص المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي على تقديم واجب العزاء، لمحمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق في وفاة والده .

وقام “جاريدو” بإرسالة رسالة خاصة لأبو تريكة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عبر خلالها عن حزنه لوفاة والد اللاعب .

جاريدو: حزين لوفاة والد أبو تريكة

وكتب جاريدو قائلاً:” أتمنى التوفيق دائمًا لأبو تريكة، وأقدم له التعازي في وفاة والده، أنا حزين لسماع ذلك ارقد بسلام”.

وكان أبو تريكة قد غاب عن حضور جنازة والده، حيث أقنعته عائلته وأصدقائه بعدم العودة من قطر خوفاً من القبض عليه في المطار .

44g334

شارك برأيك !!