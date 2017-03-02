نجم المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والتوقيع للأهلي

أحمد سامي يوضح حقيقة التفاوض مع الزمالك

كشف أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة حقيقة المفاوضات التي يجريها معه نادي الزمالك للتعاقد معه في نهاية الموسم .

وأكد “سامي” في تصريحات خاصة على عدم وجود أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك معه للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وأوضح مدافع الفريق الفيومي أنه لا يتلقى أي اتصالات من مسئولي القلعة البيضاء لضمه في الموسم المقبل .

مدافع المقاصة ينفي التوقيع للأهلي

ونفى أحمد سامي أنباء توقيعه للنادي الأهلي بشكل قاطع، مشيراً إلى أنه ترك ملف مفاوضات بيعه لمسئولي المقاصةن حيث يركز مع الفريق ولا يشغل باله بتلك الأمور .