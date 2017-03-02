اخر اخبار الزمالك اليوم.. صلاة استخارة تفصل لاعب الأهلي السابق عن الزمالك

محمد رزق على أبواب الزمالك

فجر محمد رزق لاعب وسط فريق طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكد رزق في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات جادة معه خلال الفترة الأخيرة وأنها تريد الحصول على خدماته.

وأشار اللاعب إلى أنه لم يحدد موقفه بعد خاصة في ظل وجود عرض آخر من جانب فريق سموحة السكندري.

وأضاف رزق أنه سوف يقوم بصلاة الاستخارة قبل حسم موقفه سواء بالرحيل للزمالك أو سموحة أو الاستمرار مع الجيش.

وشهدت الساعات الأخيرة وجود جلسة بين اللاعب والجهاز الفني للفريق تم مطالبته خلالها بالتركيز في المباريات الحالية وتأجيل مناقشة العروض المقدمة له إلى نهاية الموسم.

يذكر أن محمد رزق كان لاعبًا في الأهلي قبل أن تتم إعارته لصفوف طلائع الجيش واستمراره مع الفريق العسكري.