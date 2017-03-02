أخبار الزمالك اليوم.. صلاح ريكو يطلب الرحيل عن الزمالك بشرط

ريكو يتراجع عن قرار الاستمرار مع الزمالك

يعيش صلاح ريكو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة صعبة خلال الأيام الأخيرة.

ويعاني ريكو من حالة من التهميش الكبيرة في الزمالك خاصة في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين في نفس مركزه بالقلعة البيضاء.

وكان ريكو قد صرح من قبل بتمسكه بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة تراجع اللاعب صلاح ريكو عن موقفه حيث بات اللاعب يرحب بالرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وخوض تجربة جديدة خارج الزمالك ولو كانت على سبيل الإعارة.

واشترط ريكو الموافقة بالرحيل عن الزمالك بوجود عرض مناسب له وضمان المشاركة بشكل أساسي، فاتحًا الباب أمام رحيله عن الفريق.

يذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع ريكو مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف اتحاد الشرطة إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع له ولم يشارك في مباريات كثيرة مع الزمالك.