اخبار الاهلي اليوم.. باسم علي يثور على البدري ويطلب بحسم مصيره مع الفريق

باسم علي يعقد جلسة مع البدري لحسم مصيره

سيطرت حالة من الغضب على باسم علي الظهير الأيمن لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة.

وشعر اللاعب بحالة كبيرة من التهميش من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني وأنه بات خارج الحسابات الفنية للفريق بشكل كبير.

وانفجر غضب اللاعب بعدما أعلن حسام البدري القائمة الأخيرة لمباراة الفريق أمام الداخلية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي خرج منها اللاعب تمامًا.

وبات باسم علي يشعر أن فرص المشاركة في المباريات مع الأهلي ستكون صعبة للغاية خاصة في ظل تألق الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني لاعبي الجبهة اليمنى في الفريق.

وعقد باسم علي جلسة خاصة مع حسام البدري خلال الساعات الأخيرة من أجل حسم موقفه من المشاركة خاصة وأن اللاعب غير مقيد في القائمة الإفريقية بالإضافة إلى أنه لم يشارك في أي من مباريات الكأس أو الدوري سوى المباراة الأولى أمام الإسماعيلي التي خرج منها بعد انطلاقها بعشرة دقائق متأثرًا بالإصابة.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.