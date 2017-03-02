محمد الشناوي يكشف حقيقة طلبه الرحيل عن الأهلي في الصيف

محمد الشناوي: سعيد في لأهلي ولا أفكر في الرحيل

ظهر محمد الشناوي مجددًا في التشكيل الأساسي لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره الداخلية في بطولة كأس مصر.

وتعد هذه هي المباراة الثالثة التي يشارك فيها محمد الشناوي مع الأهلي هذا الموسم منذ انتقاله للقلعة الحمراء.

وشهدت الفترة الأخيرة أنباء قوية تفيد رغبة الشناوي في الرحيل عن الأهلي من أجل البحث عن المشاركة الأساسية مجددًا والانضمام لصفوف منتخب مصر الأول.

ومن جانبه رد محمد الشناوي على كل الأنباء التي أكدت اقترابه من الرحيل عن الأهلي بناء على رغبة اللاعب في الرحيل.

وشدد اللاعب على أنه لا يفكر أبدًا في الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة وأنه يشعر بالسعادة الكبيرة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف الشناوي أنه على يقين بأنه سيحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي بشكل أساسي وأنه يحترم كل قرارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وعن مستواه في مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية أبدى الشناوي رضاه التام عن مستواه في مباراة الداخلية وأنه قدم مباراة جيدة.