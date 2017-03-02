الأهلي يتسلم هدية جديدة من شركة صلة يوم السبت

الأهلي يتسلم حافلته الجديدة من صلة

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدية قيمة خلال الأيام القليلة المقبلة من مسئولي شركة صلة السعودية.

ومن المنتظر أن يتسلم الأهلي حافلته الجديدة الخاصة بالفريق يوم السبت المقبل والتي ستكون في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وتستعد شركة صلة السعودية لتنظيم حفلة كبيرة للأهلي يتم تسليم فيها حافلة الفريق الجديدة والكشف عن شكلها في احتفالية خاصة.

ورفضت شركة صلة الكشف تصميم الحافلة الجديدة إلا من خلال الاحتفالية الخاصة التي من المقرر إقامتها السبت المقبل بمقر النادي.

يذكر أن شركة صلة أهدت الحافلة للنادي بدون مقابل وتم تصميمها بشكل مميز على الطراز الأوربي ويشبه حافلات الفرق الأوروبية الكبرى.