المنتخب الوطني يكشف حقيقة انضمام عمرو جمال لمعسكر مباراة توجو

هل يعود عمرو جمال لمنتخب مصر؟

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة حول عودة عمرو جمال مهاجم الفريق الأول للمنتخب الوطني إلى صفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب في الدخول لمعسكر مغلق نهاية مارس الجاري والذي سيخوض فيه مباراة ودية أمام نظيره توجو.

وأكد المصدر أن كل ما يتردد في الساعات الماضية حول انضمام اللاعبين لا أساس له من الصحة وأنها لا تزال مجرد اجتهادات.

وشدد المصدر في تصريحات خاصة لـ ” أخبـــار الأهلـــي ” على أن الأرجنتيني كوبر لم يستقر بعد بشكل نهائي على أسماء اللاعبين الذين سينضمون للمنتخب في المعسكر المقبل.

وأوضح أن ما تردد حول عودة عمرو جمال اجتهادات بسبب الأزمة الأخيرة في خط هجوم المنتخب بعد إصابة مروان محسن وأزمة باسم مرسي الأمر الذي جعل الغزال مرشح بالنسيبة للإعلام إلى المنتخب في الوقت الذي نجح خلاله وسجل هدفين في آخر مباراتين.

واختتم المصدر أنه من الوارد جدًا عودة عمرو جمال للمنتخب مرة أخرى خاصة وأنه كان ضمن صفوفه في وقت سابق بشرط أن يحافظ على مستواه ويستمر في التشكيل الأساسي للأهلي.