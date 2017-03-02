بيدفيست يخطر الأهلي بموعد مباراة العودة في دوري الأبطال

بيدفيست يحدد موعد ملاقاته للأهلي في جنوب أفريقيا

أعلن مسؤولو نادي بيدفيست الجنوب أفريقي عن موعد مباراة الفريق أمام الاهلي التي ستقام في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست في القاهرة يوم 11 مارس الجاري في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 للشامبيونزليج الأفريقي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على تلقي القلعة الحمراء لفاكساً رسمياً من مسؤولي بيدفيست، حيث أعلنوا خلاله عن موعد اللقاء.

وحسب ما جاء في الخطاب، فإن مباراة العودة بين الاهلي وبيدفيست ستقام يوم 19 مارس الجاري في جنوب أفريقيا.

ويحتاج الاهلي لتحقيق فوزاً مريحاً على بيدفيست في مباراة الذهاب من أجل الانتقال إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء العودة بأريحية.