تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

حلمي ينوي إجراء عدد من التعديلات في تشكيل الزمالك

ينوي محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك إجراء عدد من التعديلات على تشكيل فريقه في المباراة التي ستجمعه بمصر المقاصة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة غداً الجمعة في السويس في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ويرغب حلمي في إعادة أحمد الشناوي إلى مركز حراسة المرمى بدلاً من محمود عبد الرحيم “جنش” الذي شارك في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود الأخيرة.

كما ينوي حلمي الدفع بأيمن حفني في التشكيل الأساسي للزمالك ليجاور مصطفى فتحي في مركز صناعة اللعب بعد أن ظهر كبديلاً في اللقاء الماضي.

ومن المقرر أن يتواجد حسام سلامة “باولو” في تشكيل الزمالك خلال مواجهة مصر المقاصة، ليقود الخط الهجومي للفريق.

ويدخل الزمالك المباراة متواجداً في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين خلف المقاصة الذي يحتل المركز الثاني، بينما يتربع الأهلي على الصدارة بـ52 نقطة.